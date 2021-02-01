Ликвидация последствий взрыва на улице Мелнсила подошла к завершающему этапу

2 февраля начнутся работу по укреплению конструкций в здании на улице Мелнсила, 2 в Риге, пострадавшего в результате взрыва в канун Нового года. До этого велись работы по демонтажу опасной части здания. После завершения нового этапа работ будет восстановлено движение по улице.

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Будут укреплены и стабилизированы стены поврежденного здания, чтобы предотворатить риски обрушения. После этого станет возможно восстановить автомобильное движение вдоль этого дома и провести полноценную строительную экспертизу.

Председатель правления Rīgas namu pārvaldnieks Рональд Нейманис рассказал, что следующий этап работ будет очень важный по двум причинам. "Во-первых, после укрепления здания будет возможно возобновить движение вдоль здания. Во-вторых, в укрепленном здании смогут безопасно находиться эксперты, чтобы оценить техническое состояние и чтобы владельцы дома смогли принять объективное решение о его дальнейшей судьбе", — объяснил он.

Как сообщалось, взрыв в доме на улице Мелнсила, 2, произошел в ночь на 31 декабря 2020 года. Частично обрушились верхние этажи и конструкции крыши, один человек погиб, несколько получили травмы. На месте работают аварийная и техническая служба Rīgas namu pārvaldnieks, дом обнесен ограждением и охраняется.