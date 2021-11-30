Ликвидация утечки ила в Аугшдаугавском крае может обойтись в сумму до 120 000 евро
Foto: VVD

Сбор утечки ила с иловых полей "Крижи" может стоить до 120 000 евро, заявил на Латвийском радио председатель думы Аугшдаугавского края Арвид Куцин.

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По его словам, ликвидацией последствий аварии занимается фирма Venteko. По оценкам, сбор ила может стоить от 80 000 до 120 000 евро.

По словам Куцина, сбор ила - это только одна сторона медали. "Сложно сказать, насколько сильно может пострадать сток в канавах, реках и близлежащих жилых домах", - признал руководитель самоуправления.

По его словам, несмотря на зимние условия, ил будет собран. За ситуацией ведется наблюдение, а на реке Ликсна, куда попало загрязнение, установлены аэраторы.

Как сообщалось, в Латгале из-за аварии с иловых полей "Крижи" в окружающую среду было выброшено приблизительно 14 тыс. тонн осадка сточных вод, при этом загрязнения попали в реку Ликсна.

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LETA

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LETA
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