Лимита на косуль и кабанов нет, рыси — под запретом. Что нужно знать об охоте в Латвии в этом году

В середине апреля Кабинет министров утвердил изменения в законе об охоте. Они предусматривают различные существенные перемены, которые позволяют охотникам более свободно хозяйствовать на своих охотничьих угодьях и брать на себя большую ответственность за популяцию диких животных. Портал Delfi предлагает ознакомиться с наиболее важными изменениями, составленными Государственной службой леса (ГСЛ).

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Лимита на косуль и кабанов нет, рыси — под запретом



Лимит охоты на косуль и кабанов теперь отменен, однако сроки, когда можно отстреливать этих животных, остались прежними. На кабанов можно охотиться круглый год, на косуль-самцов — с 1 июля по 30 ноября, а на косуль-самок и детенышей — с 15 августа до 30 ноября.

ГCЛ в этом охотничьем сезоне не выдает разрешения на охоту на рысей, поскольку евразийская рысь вошла в список особо охраняемых видов.

В Латвии все еще бушует африканская чума свиней, поэтому при охоте на кабанов по-прежнему необходимо использовать специальную маркировку, которая теперь будет доступна бесплатно.

Всех добытых и раненых животных в охотничьих угодьях, включая оленей и кабанов, нужно зарегистрировать в реестре добытых животных. В процессе регистрации лося, благородного оленя, косули и кабана охотник должен указать пол и возраст животного.

До 1 апреля 2023 года в Латвии по-прежнему разрешена охота на оленей и кабанов в охотничьих угодьях площадью менее 350 гекторов при наличии действующего договора об организации ограниченной охоты на диких животных соответствующих видов в прилегающих охотничьих угодьях.

Изменение условий охоты на благородного оленя, бобра и ондатру



Условия охоты на благородного оленя существенно изменились и стали более детальными. Период охоты на самцов благородного оленя продлен на две недели и длится теперь с 1 сентября по 15 февраля. Охота на молодых самцов благородного оленя в возрасте до двух лет разрешена с 15 августа вплоть до окончания охотничьего сезона 31 марта. Кроме того, на таких животных можно охотиться с использованием разрешения на охоту на благородных оленей-самок.

Охоту на благородных оленей-самок и телят теперь разрешается начинать на месяц раньше. Сезон охоты на самок теперь длится с 15 июля по 31 января, а сезон охоты на телят — с 15 июля до окончания сезона охоты 31 марта.

Коллективная охота на благородных оленей и кабанов с загонщиками разрешена с 1 октября по 31 января, в дальнейшем — только индивидуальная охота. Сезон охоты на бобров и ондатр продлен на две недели — с 15 июля до 30 апреля.

Тепловизионные прицелы и дополнительные требования безопасности

При охоте на кабанов, лисиц и енотовидных собак в темное время суток допускается также применение тепловизионных прицелов, но с теми же условиями, что и использование охотничьих фонарей и приборов ночного видения — только на высоте не менее 2,5 метров. При этом использование таких прицелов должно быть задокументировано в соответствующем протоколе.

При передвижении в ночное время суток оружие с тепловизионным прицелом должно быть разряженным. Исключение предусмотрено в тех случаях, когда охотник хочет проверить результат выстрела или отслеживает раненую дичь. В правилах говорится, что темное время суток начинается через два часа после захода солнца и заканчивается за два часа до восхода солнца.

В правилах коллективной охоты теперь значится одно дополнительное требование безопасности. Как и прежде, стрельбу в окладе необходимо прекратить, если загонщики приблизились на расстояние до 200 метров от стрелковой линии. Однако теперь стрельбу из оклада нужно прекращать еще и в том случае, если рельеф местности не гарантирует безопасность людям, зданиям и транспортным средствам во время срельбы.

Закрепление маркера и перемещение добытого животного

После добычи животного в тушке должен быть закреплен маркер. При креплении маркера разрешается наносить его вокруг рога животного. Маркеры закрепляют таким образом, чтобы он мог быть виден и не мог быть удален. В силе остается правило о том, что размещение добытого животного в транспортном средстве или его крепление к нему с помощью сцепных элементов также считается перемещением добытого животного, однако изъятие внутренних органов животного на том месте, где его застрелили, перемещением животного не считается.

Договоры и участки охоты

Право на охоту принадлежит собственнику или правовому владельцу земли. Собственник/владелец этого права может использовать самостоятельно или с письменным договором охоты передать другому лицу. Договор охоты должен быть зарегистрирован в ГСЛ. Договор охоты заключается на срок не менее одного года.

В договор охоты включаются сведения о лицах, заключающих договор (для физического лица — имя, фамилия, личный код и адрес декларированного места жительства; для юридического лица — наименование, регистрационный номер и юридический адрес); предмет договора — право охоты на находящихся в конкретной земельной единице или ее части охотничьих угодьях с указанием кадастрового обозначения земельной единицы и наименования собственности; права и обязанности договаривающихся сторон (в том числе для предотвращения опустошений диких промысловых животных); срок действия договора (не более одного года); условия прекращения договора (расторгнутого) или продления договора.

Лимитированные промысловые животные (лосей, станок, оленей, кабанов, волков, рыб, охотников и рубцов) разрешается охотиться только на охотничьем участке, зарегистрированном в ГСЛ. Этот участок должен иметь определенную минимальную площадь в зависимости от вида животных, предназначенного для охоты. Лицо, которому зарегистрирован охотничий участок, становится пользователем права на охоту.

При регистрации охотничьего участка или актуализации зарегистрированной информации пользователь права на охоту устанавливает ответственное лицо, которое во время охоты несет ответственность за координирование местонахождения охотников на охотничьем участке. Информация об этом лице (имя, фамилия, декларированный адрес места жительства и номер контактного телефона) подается в ГСЛ.

Если команда охотников согласовала пограничный договор со всеми соседями на внешних границах и зарегистрировала договор в ГЛС, то охотничий участок считается сплошным, даже если расстояние между угодьями одного правообладателя охоты в пределах соглашения о границе составляет более 100 метров.