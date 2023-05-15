Лингвисты: Калининград можно называть Караляучи или Кенигсбергом
Foto: Privātais arhīvs

Экспертная комиссия по латышскому языку Центра госязыка рекомендовала употреблять в латышском языке для обозначения российского города Калининград его историческое балтийское или германское название: Караляучи или Кенигсберг.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Напомним, что в начале мая парламентские консерваторы Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в Государственную комиссию по литовскому языку по поводу отказа от использования названия Калининградской области и города Калининграда и замены его на название Караляучюс.

Кроме того, 10 мая власти Польши объявили о решении называть российский город Калининград историческим польским наименованием Крулевец, а Калининградскую область — Крулевецкой. Этот топоним отныне будет употребляться в официальных польских документах и на картах.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (4) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как появились пакоматы?
Venipak – стабильное рабочее место!
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Как выбираются места для размещения пакоматов?
Как появились пакоматы?