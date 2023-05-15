Лингвисты: Калининград можно называть Караляучи или Кенигсбергом

Экспертная комиссия по латышскому языку Центра госязыка рекомендовала употреблять в латышском языке для обозначения российского города Калининград его историческое балтийское или германское название: Караляучи или Кенигсберг.

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Напомним, что в начале мая парламентские консерваторы Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в Государственную комиссию по литовскому языку по поводу отказа от использования названия Калининградской области и города Калининграда и замены его на название Караляучюс.

Кроме того, 10 мая власти Польши объявили о решении называть российский город Калининград историческим польским наименованием Крулевец, а Калининградскую область — Крулевецкой. Этот топоним отныне будет употребляться в официальных польских документах и на картах.