Лингвисты предлагают переименовать русскоязычных в русскоговорящих или русолингвов
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Лингвисты предлагают называть русскоязычных русскоговорящими или русолингвами.

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Лингвисты предлагают переименовать русскоязычных в русскоговорящих или русолингвов

Лингвисты предлагают называть русскоязычных русскоговорящими или русолингвами.

В экспертную комиссию по латышскому языку Центра государственного языка поступило предложение отказаться от использования термина "русскоязычные" (krievvalodīgie) в публичном пространстве.

При рассмотрении заявки комиссия поддержала термины "русофоны", "русскоговорящие" (krieviski runājošie) и "русолингвы".

Согласно толковому словарю основных терминов языкознания, русофоны в Латвии являются языковым меньшинством, включающим в себя языковой коллектив русского национального меньшинства и тех представителей других этносов, которые используют в основном русский язык во взаимном общении и идентифицируют себя с русским национальным меньшинством с точки зрения языка, в разной степени сохраняя этническую культуру и чувство этнической принадлежности.

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