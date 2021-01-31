Линкайтс: если Латвия не снизит заболеваемость Covid-19, другие страны могут ограничить поездки

Если Латвии не удастся быстро снизить заболеваемость Covid-19, другие страны могут ограничить поездки в нашу страну, заявил министр сообщения Талис Линкайтс.

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"В феврале люди и традиционно меньше ездят, потому что туристический сезон обычно начинается только в середине марта, а все, кто хотел поехать учиться или вернуться с рождественских каникул, уже сделали это. Несколько дней назад в аэропорту "Рига" было всего 180 пассажиров. Это иллюстрирует, какова сейчас ситуация в международных перевозках", - сказал Линкайтс.

Он указал, что латвийская сторона следит за обсуждениями ограничений на поездки, например, в Германии, где одно из текущих предложений предусматривает запрет на неважные поездки в страны, расположенные в "темно-красной" зоне. "Такое же или подобное решение может быть принято другими странами, поскольку такие предложения высказываются и на европейском уровне", - отметил министр.

Линкайтс добавил, что в Латвии уже действуют более строгие ограничения на поездки, чем во многих других странах - требование отрицательного теста на Covid-19 по прибытии и самоизоляции.

"Что лично меня беспокоит больше всего, так это сухопутная граница. Если мы можем контролировать всех, кто прилетает, прибывает на пароме или автобусе, потому что там есть списки пассажиров и требование тестов, то всех, кто пересекает границу на личном транспорте, проверять сейчас невозможно. Одно из предложений заключается в создании отдельных коридоров для въезда, которые будут более точно контролироваться нашими пограничниками ", - сказал министр сообщения.

Также есть предложение запретить частные поездки за границу. "Однако количество людей, которые ездят, по-прежнему ничтожно по сравнению с количеством людей, которые заболевают внутри страны", - сказал министр.

Линкайтс подтвердил слова министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о том, что группа оперативного управления во главе с директором Государственной канцелярии Янисом Цитсковскисом готовит возможные предложения об ограничении неважных поездок.