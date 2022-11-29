Линкайтс: новые электропоезда могут начать курсировать в первые месяцы 2023 года

Всего до конца этого года Латвия получит пять составов новых электропоездов, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр сообщения Талис Линкайтс ("Консервативные").

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Он отметил, что на данный момент в Латвию уже прибыли четыре новых электропоезда с завода Škoda Vagonka, расположенного в чешском Остраве, а пятый должен быть доставлен до конца этого года.

Министр также отметил, что составы новых электропоездов сначала тестируются. Планируется, что в начале следующего года производитель их сертифицирует и тогда передаст Pasažieru vilciens для начала их использования в пассажирских перевозках.

На вопрос о том, когда новые электропоезда смогут начать перевозки пассажиров, Линкайтс заявил, что это будет зависеть от производителя. В то же время политик выразил надежду на то, что новые электропоезда могут начать курсировать в первые месяцы следующего года.

Первый новый электропоезд прибыл в Ригу в конце июня 2022 года. Перемещение электропоездов осуществляется автомобильным транспортом через Польшу и Литву.

Pasažieru vilciens получит все 32 электропоезда, которые полностью готовы к перевозке пассажиров, до конца 2023 года. Каждый из них будет состоять из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составит 109 метров, в каждом из них будут сидячие места для 436 пассажиров.

Ожидается, что новые поезда будут двигаться более плавно, а уровень шума в вагонах будет ниже, если сравнивать их с поездами, находящимися в эксплуатации сейчас. Конструктивная скорость новых поездов составит до 160 километров в час, а скорость нынешних поездов составляет лишь до 120 километров в час. Максимальную скорость можно будет развивать на участках, где это позволит железнодорожная инфраструктура.

Также планируется, что после приобретения новых электропоездов Pasažieru vilciens сможет ввести интервальные графики на всех маршрутах электропоездов. Это означает, что утром и вечером в будние дни — традиционно самое загруженное время — поезда будут курсировать каждые 15-20 минут. Ожидается, что новые поезда будут курсировать в направлении Айзкраукле, Тукумса, Скулте и Елгавы.