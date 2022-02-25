Линкайтс: решения о возможном закрытии неба Латвия будет принимать с коллегами из ЕС
Foto: DELFI Aculiecinieks

Латвия будет согласовывать свои решения о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний со своими коллегами из ЕС, заявил агентству LETA министр сообщения Талис Линкайтс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он отметил, что в настоящее время готовятся специальные санкции ЕС в отношении гражданской авиации и что решение об их применении будет принято всеми государствами-членами совместно в кратчайшие сроки.

"Любые санкции и ограничения работают гораздо успешнее, если они широкие и всеобъемлющие, поэтому Латвия вместе с другими государствами-членами ЕС разрабатывает блоковый пакет совместных санкций против России. Латвия координирует свои действия и планы как на уровне ЕС, так и с другими странами Балтии", - сказал министр.

В то же время Латвия постоянно анализирует ситуацию, чтобы обеспечить безопасные полеты латвийских авиакомпаний в воздушном пространстве других стран, в том числе следит за ситуацией с безопасностью в российском воздушном пространстве, указал министр.

Представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айвис Винцев заявил, что в настоящее время полеты самолетов с российской регистрацией в латвийские аэропорты и из них, а также использование латвийского воздушного пространства не представляют угрозы для безопасности гражданской авиации и безопасность, и оснований для ограничения использования воздушного пространства Латвии нет.

Латвия в сотрудничестве с международными и национальными партнерами проводит постоянный анализ ситуации, чтобы обеспечить безопасное использование латвийского воздушного пространства, а также безопасность зарегистрированных в Латвии воздушных судов, выполняющих рейсы в другие страны и из них.

Польша и Чехия собираются закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.

Великобритания включила национальную авиакомпанию "Аэрофлот" в пакет санкций против России, запретив ее самолетам заходить в британское воздушное пространство. В ответ Россия запретила всем британским самолетам входить в ее воздушное пространство, в том числе транзитом.

Ожидается, что другие европейские страны и ЕС в целом примут аналогичное решение.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя