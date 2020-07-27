Линкайтс: в следующем году на ремонт дорог также нужно дополнительно выделить 75 млн евро

В этом году для разогрева экономики на ремонт дорог из госбюджета дополнительно было выделено 75 млн евро, и такой же должна быть поддержка отрасли в следующем году, заявил в интервью агентству LЕТА министр сообщения Талис Линкайтс.

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Говоря о 75 млн евро, выделенных в апреле на ремонт дорог, Линкайтс подчеркнул, что процессы закупок продвигаются хорошими темпами, и первые работы уже начались.

"Все работы, связанные с использованием средств основного бюджета для ремонта дорог, также продолжаются. Поэтому водителям остается только смириться с тем, что дороги ремонтируются и работают светофоры", — заявил министр.

На вопрос о том, удастся ли освоить все финансирование, дополнительно выделенное на ремонт дорог в этом году, Линкайтс отметил, что в отношении пары закупок в Бюро по контролю за закупками были поданы жалобы. Поэтому на определенных участках дорог все запланированное финансирование может быть и не потрачено, но большая ясность в этом вопросе будет примерно через месяц.

"Я считаю, что такая же поддержка дорожного сектора должна быть и в следующем году, потому что и в следующем году экономическая ситуация будет достаточно хрупкой. Я также надеюсь, что, если мы не потратим часть финансирования этого года, его можно будет перенести на программу обновления дорог следующего года", — сказал Линкайтс.

Как сообщалось, 28 апреля правительство приняло решение дополнительно выделить 75 млн евро на приведение в порядок государственных дорог. Эти средства будут потрачены на улучшение дорожного покрытия основных и региональных государственных автодорог, а также на несколько проектов по обеспечению безопасности дорожного движения.