Linstow Baltic: для продолжения проекта бизнес-центра Сатеклес придется менять документацию
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Для дальнейшего развития проекта бизнес-центра Сатеклес, на строительной площадке которого 30 марта обрушился пятиэтажный нежилой дом, необходимо будет внести изменения в строительную документацию, сообщили представители застройщика Linstow Baltic.

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Это связано с тем, что рухнувшее здание планировалось интегрировать в новое офисное здание.

Как заявили в Linstow Baltic, в настоящее время эксперты и надзорные органы работают над оценкой обстоятельств происшествия в рамках своей компетенции. Поэтому пока рано судить о нюансах изменений, ведь Linstow Baltic" на данный момент не обладает полной информацией.

В феврале 2023 года Linstow Baltic передал строительную площадку генеральному подрядчику Bukoteks. Представители Linstow Baltic заявили, что к расследованию причин инцидента привлечены несколько надзорных органов, в том числе Госполиция и Государственное бюро контроля за строительством.

"Прежде чем делать какие-то выводы, нужно дождаться выводов всех этих учреждений", - заявили в Linstow Baltic.

С другой стороны, председатель правления ООО Bukoteks Айвар Кронбергс на прошлой неделе сообщил агентству LETA, что строительные работы проводились в соответствии с проектной документацией.

Уже сообщалось, что после аварии 30 марта, когда в центре Риги обрушилось пятиэтажное нежилое здание, четыре жильца из соседних зданий, в том числе одна украинская семья, были вынуждены покинуть свои дома.

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