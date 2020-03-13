Лишенный допуска к гостайне Немиро: KPV LV может выйти из правительства

Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV), которого Бюро по защите Сатверсме лишило допуска к гостайне, назвал этот шаг "политической расправой". Политик также рассказал, что с вопросом о решении БЗС журналисты начали звонить ему еще вчера днем, а сам он получил подтверждение этой информации лишь сегодня утром, от премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

"Это заставляет меня задать логичный вопрос: способно ли само БЗС хранить государственную тайну? Потому что вопрос о допуске к работе с гостайной также является гостайной", — сказал Немиро.

Причинами, по которым контрразведка Латвии пошла на такой шаг, Немиро назвал свое стремление добиться отмены компонента обязательной закупки (OIK) и рассекретить сделку по Parex banka.

Без допуска к гостайне Немиро не сможет продолжать работать министром, поэтому его партия KPV LV в ближайшее время должна выдвинуть нового кандидата на этот пост. При этом Немиро отметил, что партия обсуждает и вариант с выходом из правительства. "Сейчас мяч у нашей стороны", — добавил он.