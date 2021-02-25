"Лишние" дозы желающим и прививка на выходных: Минздрав организовал единый порядок вакцинации

Прививку от Covid-19 можно будет сделать в выходной день, будут составлены резервные списки желающих, чтобы не пропадали лишние дозы вакцины, а вся актуальная информация о вакцинации на данный момент должна размещаться на сайте поликлиник. Эти и другие нововведения есть в указе, который подписал министр здравоохранения Даниэль Павлютс, чтобы организовать единый и понятный порядок вакцинации от Covid-19.

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Медицинские учреждения будут прививать жителей, которые зарегистрировались через портал manavakcina.lv, по телефону 8989 или по индивидуальной записи, в том числе у семейного врача, который сам не проводит вакцинацию. В этом случае семейный врач должен обобщить списки записавшихся и отправить их в то медицинское учреждение, с которым он или его поликлиника заключили договор об оказании такой услуги.

Врачу, который записывает на вакцинацию, нужно учитывать возраст и состояние здоровья пациента, и первыми в очереди ставить тех, кто старше, или людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, приоритет должен быть у тех, кто уже получил первую дозу вакцины и должен получить вторую.

Пациенты, которым предстоит или недавно была проведена сложная медицинская манипуляция — тяжелая операция, трансплантация, химиотерапия, долговременное пребывание в больнице и т. п. — могут сделать прививку, если у них есть направление от врача.

Чтобы не пропадали дозы с вакциной, если кто-то не смог прийти на прививку, будут созданы резервные списки желающих, которых будут обзванивать, если образовалась "лишняя" доза. В первую очередь будут обзванивать людей из той приоритетной группы, которая вакцинируется сейчас, либо следующей по очереди. Если все равно в конце дня остались "лишние" дозы, которые невозможно сохранить до следующего дня, можно привить людей, не входящих в приоритетные группы, но это обязательно должно быть задокументировано и письменно обосновано, как и то, откуда взялись неизрасходованные дозы.

Если мощностей медицинского учреждения на какой-либо административной территории не будет хватать, будет организована выездная вакцинация. Если число вакцинируемых в конкретном медицинском учреждении упадет и вакцинацию нельзя будет проводить на полную мощность, поток желающих может быть перенаправлен в другое учреждение, либо будет принято решение о том, чтобы начать прививать следующую приоритетную группу.

Медицинские учреждения, проводящие вакцинацию, будут работать и в выходные дни, если у них будет нужное число вакцин. Это правило не касается семейных врачей, которые в свой выходной день прививки делать не будут.

Каждое медицинское учреждение, проводящее вакцинацию, должно размещать на своем сайте информацию о возможностях записаться на прививку, порядке проведения вакцинации, а также о конкретной приоритетной группе, которую начали прививать в этом учреждении.