Литва предлагает странам Балтии поднять порог, при котором путешественники должны самоизолироваться
Foto: F64

Литва предлагает Латвии и Эстонии поднять планку, для применения обязательной самоизоляции при приезде из страны - с 16 случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. жителей до 25 случаев. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По его словам, Литва делает это для сохранения так называемого "балтийского пузыря" для взаимных поездок, тем более что возможность изменения показателя обсуждает сейчас вся Европа, а не только страны Балтии.

Верига подчеркнул, что эту планку можно было бы применять ко всем перемещающимся между государствами лицам, не только из Литвы, Латвии и Эстонии.

По словам министра, если "балтийский пузырь" все же не сохранится, то Латвия может применить ограничения и к Литве, и к Эстонии, где ситуация хуже.

"Но мы в любом случае постараемся найти какие-то возможности, исключения, чтобы и наши граждане могли туда ездить, и граждане этих стран по приезде к нам могли получить более свободные условия. Но мы надеемся, что удастся договориться о показателе 25 случаев (на 100 тыс. жителей - ред.), и тогда проблема будет решена", - сказал Верига.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Коронавирус Латвия Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма