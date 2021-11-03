Литва собирается выделить Латвии более 200 000 доз вакцины Pfizer
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Литва собирается выделить Латвии гуманитарную помощь — более 201 200 доз вакцины Pfizer от Covid-19.

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До 19 ноября вакцины будут выделены из тех вакцин, что были приобретены по предварительному договору о закупках.

Этот вопрос вскоре должен рассмотреть Кабинет министров Литвы.

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