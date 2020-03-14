Литва возобновляет контроль на границе с Латвией, но не запрещает въезд иностранцам

Из-за угрозы коронавируса Литва в субботу возобновляет контроль на внутренних границах Евросоюза (ЕС) с Польшей и Латвией, но не запрещает въезд иностранцам, уточняет министр внутренних дел Рита Тамашунене Литвы, пишет литовский портал Delfi.

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Группа общественного информирования также сообщает, что с 18.00 14 марта временно восстанавливается пограничный контроль Литовской Республики на внутренних границах ЕС. Однако отмечается, что не было принято никакого решения о закрытии границ или ограничении свободного передвижения граждан, включая запрет на въезд иностранцев в Литву. О решения о закрытии границы правительство сообщит отдельно.

Гедрюс Сурплис, советник премьер-министра и глава Группы информирования общественности в Центре по чрезвычайным операциям, заявил на конференции в субботу, что страна, вероятно, будет помещена в карантин в понедельник, 16 марта.

Министр внутренних дел Тамашунене также объявил на пресс-конференции в субботу о новом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Клайпеде и о восстановлении контроля на внутренних границах ЕС.

"Реагируя и с целью обуздания угрозы коронавируса Литва с сегодняшнего дня восстановит контроль на внутренних границах ЕС в соответствии с приказом министра внутренних дел. Это произойдет с сегодняшнего дня, 14 марта, 18.00. Отвечая на меры, принятые нашими соседями, мы считаем, что эта мера целесообразна и поможет справиться с угрозами, с которыми мы сталкиваемся", — отмечает Тамашунене.

По ее словам, существует особая процедура по законодательству шенгенских зон. В исключительных случаях, когда требуются срочные действия, государство-член может, в порядке исключения, немедленно возобновить внутренний ежедневный контроль в течение 10 дней с возможностью продления.

"Должностные лица Государственной пограничной службы будут и далее усиливать контроль и выполнять процедуры, которые применялись в течение достаточно долгого времени — третью неделю. Воздушное и железнодорожное сообщение с пассажирами было прекращено, но свободная торговля остается, и грузовики будут совершать рейсы. Но пограничники обратят внимание на проверку здоровья водителей", — сказала Тамашунене в субботу.

Кроме того, восстановление пограничного контроля при въезде в Литву запретит въезд иностранцам, за исключением тех, кто имеет официальные разрешения на работу.

"Всем возвращающимся из зараженных территорий, что касается наших граждан, требуется 14 дней самоизоляции", — говорит она.

"Движение, которое было самой большой ценностью Шенгена, теперь становится нашей самой большой угрозой, и мы просим граждан не путешествовать, сдерживаться", — сказала Тамашунене.

Она повторяет, что, если люди улетают из Литвы, будут трудности с возвращением обратно.