LIZDA будет требовать отставки премьер-министра Кариньша

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) обещает требовать отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша, если правительство утвердит правила Кабинета министров 445 и 376, которые предусматривают увеличение зарплат педагогов и балансировку трудовой нагрузки.

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Такое решение профсоюз принял на чрезвычайном заседании совета LIZDA в четверг, 20 апреля.

В пятницу состоится экстренное заседание правительства, на котором планируется утвердить правила Кабмина о том, как будут повышаться зарплаты учителям.

LIZDA отмечает, что основной причиной подачи прошения об отставке является задержка с выполнением соглашения о забастовке, а также многолетнее игнорирование принципов надлежащего управления.

Также поводом для прошения, по словам LIZDA, является высокомерное отношение премьер-министра к приглашению представителей отрасли на шествие работников образования и здравоохранения, запланированное на 24 апреля. Ответ до сих пор не получен, подчеркивают в профсоюзе.

LIZDA выражает "глубокое сожаление по поводу безответственной и высокомерной политики, проводимой в настоящее время правящей коалицией, и считает, что игнорирование общественного мнения является неуважительной и бесплодной стратегией политиков".

Глава профсоюза Инга Ванага неоднократно подчеркивала агентству LETA, что будет забастовка. По мнению Ванаги, недопустимо, чтобы МОН каждый день предлагало новые редакционные статьи, потому что у профсоюза нет достаточно времени, чтобы ознакомиться с ними и определить, все ли требования и соглашения забастовки действительно выполнены.

В то же время министр образования Анда Чакша и юристы министерства выразили надежду, что, утвердив правила Кабинета министров о повышении зарплаты учителей и балансировке рабочей нагрузки, правовая основа для проведения забастовки исчезнет, ​​так как все соглашения о забастовке будут выполнены.