LIZDA и правительство продолжат переговоры о дополнительном финансировании педагогам

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) продолжит переговоры с коалиционными партиями в четверг, 15 сентября, чтобы договориться о том, как распределить дополнительное финансирование, предложенное правительством работникам образования, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции в среду после встречи с представителями профсоюза.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кариньш отметил, что подготовленное Министерством образования и науки (МОН) предложение о выделении 56,5 млн евро педагогам и более 3,5 млн евро на приобретение учебных материалов, если с представителями ЛПРОН удастся договориться, будет самым большим увеличением финансирования в истории для учителей за один год.

Глава LIZDA Инга Ванага заявила, что сегодня вечером состоится внеочередное заседание совета ЛПРОН, после которого профсоюз официально сможет высказать свое мнение по предложению. Соответственно, сегодня вечером может быть известно, поддержит ли LIZDA предложение МОН или же оно будет отклонено, и забастовка педагогов все же состоится на следующей неделе.

Как заявила Ванага на пресс-конференции, в профсоюзе много воспитателей дошкольных учреждений, подавших заявки на участие в забастовке, но профсоюз после предложения МОН не может обещать им никаких улучшений.

Ранее Ванага уже говорила, что предложение министерства распространяется только на учителей общеобразовательных школ, а ЛПРОН выставил требования для всех групп учителей.

На это министр образования и науки Анита Муйжниеце ответила, что именно общее образование сильнее всего пострадало от пандемии Covid-19 и введения нового содержания образования.