LIZDA не согласует график повышения зарплат педагогов, если в него не будут включены все педагоги
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) не согласует график повышения заработной платы педагогов, если в него не будут включены все педагоги, заявила председатель профсоюза Инга Ванага.

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Она прогнозирует, что правительство примет график повышения заработной платы учителям к 24 апреля, когда начнется трехдневная забастовка учителей.

"Вопрос в том, каким будет график, будут ли пересмотрены средние затраты на одного учащегося и будут ли включены все педагоги", — риторически спрашивает Ванага.

Она напоминает, что одним из требований забастовки были поправки по сбалансированной нагрузке, о которых сейчас даже не упоминается.

Правительство может согласовать график повышения заработной платы педагогам к середине апреля, пообещала в четверг в программе Латвийского радио "В точке пересечения" министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

Как сообщалось, на этой неделе совет LIZDA принял решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку всех латвийских педагогов.

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