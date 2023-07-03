LIZDA потребует от Кариньша срочных решений для выполнения соглашения о забастовке педагогов

Учитывая, что министр образования и науки Анда Чакша отклонила требование Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) об отставке, во вторник, 4 июля, профсоюз обратится к премьер-министру Кришьянису Кариньшу с требованием срочных решений для выполнения соглашения о забастовке педагогов.

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Председатель профсоюза педагогов Инга Ванага заявила агентству LETA, что решение министра не уходить в отставку "было предсказуемым", и это "вопрос отношения", поскольку за два месяца после забастовки педагогов Чакша не предоставила корректные расчеты и поправки в правовые акты о порядке финансирования педагогов.

Ванага считает это легкомысленным отношением к учителям, подчеркивая, что самоуправления уже сейчас должны знать, будет ли достаточно финансирования, чтобы понимать, какую зарплату предложить новым педагогам.

Глава профсоюза подчеркнула, что цель LIZDA — добиться полного выполнения соглашения о забастовке.

LIZDA надеется, что в течение этой недели удастся договориться с правительством о выполнении требований забастовки. В противном случае будет созвано экстренное собрание профсоюзного совета, на котором будет принято решение о дальнейших действиях.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе LIZDA потребовал отставки Чакши. Она должна была подать в отставку до конца рабочего дня 3 июля.

"LIZDA пришел к выводу, что у министра образования и науки Анды Чакши не хватает заинтересованности и компетентности для решения текущих проблем в образовании и науке, чтобы обеспечить их качество", — заявил профсоюз.

Однако Чакша не уйдет в отставку, как того требовал LIZDA.