LIZDA предполагает, что в 23 самоуправлениях повышения зарплат учителей не будет

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) в настоящее время не может удостовериться, включены ли все учителя в график повышения зарплаты педагогов, заявила глава LIZDA Инга Ванага в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

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"Никаких официальных документов, подтверждающих это, у нас нет, только опять же устная информация. У нас нет расчетов, мы не можем убедиться, все ли учителя включены в график повышения зарплаты педагогам", — заявила Ванага.

Она пояснила, что не уверена в пересмотре средних затрат на учеников, которые очень важны.

"Если так и останется по интерпретации министерства, то, по нашим оценкам, в 23 муниципалитетах повышения зарплаты, скорее всего, не будет", — отметила Ванага.

Как сообщалось ранее, не получив от правительства и министерства четкого подтверждения о выполнении ранее данных учителям обещаний по повышению зарплат, Латвийский профсоюз работников образования и науки решил дать правительству время до 15 марта, чтобы внести в нормативные акты поправки о выполнении требований забастовки. В противном случае профсоюз планировал начать 24 апреля всеобщую забастовку учителей.

В свою очередь, министр образования и науки Анда Чакша заявила в интервью передаче "Утренняя панорама", что в настоящее время не видит причин для забастовки учителей.

"Есть ли у учителей повод для забастовки в данный момент? Я бы сказала, что нет, но, конечно, я уважаю вопросы, поднятые профсоюзом", — сказала Чакша.

По ее словам, даже политически на данный момент она видит полную поддержку того, что зарплата учителей является приоритетом.

Агентство LETA уже сообщало, что коалиция концептуально договорилась в понедельник о повышении минимальной почасовой ставки зарплаты учителей с 1 сентября.

В Министерстве образования и науки (МОН) агентству LETA сообщили, что график повышения минимальной заработной платы учителей, разработанный МОН, рассчитан на период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года. Согласно этому графику, с 1 сентября текущего года минимальная почасовая ставка для педагогов будет повышена до 8,5 евро (7,75 евро для педагогов дошкольных учреждений).

В МОН заявили, что достигнутая договоренность является важным решением, предусматривающим закрепление в нормативных документах графика дальнейшего повышения заработной платы учителей на ближайшие годы.

График, представленный министром образования и науки Андой Чакшей, предусматривает, что в будущем, благодаря ежегодному увеличению самой низкой почасовой ставку для воспитателей дошкольных учреждений, в 2025 году эта ставка будет уравнена с самой низкой почасовой ставкой для других учителей. Также графиком предусмотрено повышение минимальной месячной ставки заработной платы академического персонала с 1 сентября текущего года.