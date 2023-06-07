LIZDA требует закрепить забастовочные требования в законах и может потребовать отставки министра
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Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) требует до конца июня закрепить в нормативных актах все соглашения, достигнутые с правительством во время забастовки учителей. В противном случае профсоюз готов потребовать отставки министра образования и науки Анды Чакши.

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Как говорится в заявлении профсоюза для СМИ, LIZDA продолжает требовать выполнения всех договоренностей. Также профсоюз ожидает принятия до 30 июня всех необходимых поправок к правилам Кабинета министров о порядке финансирования зарплат педагогов на всех уровнях образования.

В среду совет профсоюза встречался с представителями Министерства образования и науки, но по-прежнему не уверен, что финансирование будет достаточным для удовлетворения всех требований забастовки.

Глава LIZDA Инга Ванага ранее заявила, что забастовка педагогов была результативной, так как правительство вынужденно признало, что принятые 21 апреля поправки к правилам Кабмина о повышении заработной платы педагогов не учитывали всех требований бастующих педагогов.

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