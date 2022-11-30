LIZDA: уходящее правительство должно увеличить зарплаты педагогам в обещанные сроки

Во вторник правительство приняло решение продлить сроки разработки графика повышения зарплаты учителей и разработки методических рекомендаций по сбалансированию нагрузки с 1 декабря до 1 февраля 2023 года. Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) требует от правительства обеспечить повышение зарплат в ранее оговоренные сроки, сообщили в отделе по связям с общественностью LIZDA.

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Сроки продлили в связи с тем, что формирование правительства потребовало много времени, и работа над бюджетом на следующий год еще не началась. Однако, по мнению LIZDA, это меняет срок выполнения решений правительства по двум пунктам, а именно разработка графика и сбалансирование нагрузки, которые должны вступить в силу с 1 сентября 2023 года.

Профсоюз не пойдет ни на какие уступки по пунктам соглашения, заявила глава LIZDA Инга Ванага. Соглашение необходимо выполнить до 1 декабря, чтобы с января 2023 года увеличить самую низкую зарплату воспитателей дошкольных учреждений на 100 евро, а общий фонд оплаты труда — на 11%.

Если договоренности, достигнутые в ходе переговоров о забастовке в начале осени, не будут выполнены, LIZDA примет решение о дальнейших действиях на внеочередном заседании правления 5 декабря, сказала Ванага.

"LIZDA следит за выполнением соглашения и предупреждает, что не будет мириться с невыполнением требований забастовки", — сказал Ванага.

Она признает, что принятие некоторых пунктов соглашения может затянуться по объективным причинам, поскольку нет нового правительства, но все остальные требования должны быть выполнены уходящим правительством.

Профсоюз не позволит политикам манипулировать выполнением требований забастовки, говорится в заявлении LIZDA.

В сентябре LIZDA под угрозой бессрочной забастовки учителей договорился с правительством об изменениях в заработной плате и нагрузке педагогов.