LIZDA: украинских детей непропорционально рано переводят учиться полностью на латышском языке

То, что все дети украинских беженцев должны начать учиться на латышском языке уже в следующем учебном году в то время, как школы нацменьшинств осуществят такой переход постепенно, показывает противоречия в решениях правительства. Об этом заявила глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

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В конце учебного года в латышских школах обучалось около 2800 детей-беженцев из Украины. Более половины из них выбрало обучение на латышском языке. Государство решило, что со следующего учебного года перейти на госязык смогут все дети-беженцы. Инга Ванага возражала и ранее против этого, говоря о том, что еще до принятия решения нужно "консультироваться с людьми, которым придется работать" с детьми украинских беженцев.

Ванага видит непропорциональность в том, что украинские дети, которым "еще предстоит преодолеть эмоциональные и языковые барьеры", с сентября начнут учиться по-латышски, а русскоязычным детям, проживающим в Латвии, предоставлен более длительный переходный период. Ванага считает переходные периоды для двух групп школьников "несоразмерными".

Ванага подчеркнула, что LIZDA поддерживает позицию укрепления латышского языка во всех школах, но для этого необходимо обеспечить учителей "всеми важными учебными ресурсами". Ванага отметила, что школы нацменьшинств нуждаются во вспомогательном персонале — психологах и логопедах, которые помогут детям в переходный период. Она подчеркнула, что дети из нацменьшинств должны продолжать осваивать язык и культуру своего народа.

Во вторник Кабинет министров одобрил поправки к Закону "Об образованию", которые оговаривают сроки перехода всех ступеней образования — дошкольного и школьного — на государственный язык обучения. Уже в 2025 году во всех детсадах и школах обучение будет осуществляться только на латышском языке, и это куда более оперативный переход, чем прогнозировалось еще весной.

Законопроект предусматривает сроки перехода на латышский язык обучения конкретных классов на ступенях начального и основного образования школ нацменьшинств:

1-й, 4-й, 7-й классы — с 1 сентября 2023 года;

2-й, 5-й и 8-й классы — с 1 сентября 2024 года;

3-й, 6-й и 9-й классы — с 1 сентября 2025 года.

Регулирование, включенное в законопроект, предусматривает, что в детских садах, учрежденных как самоуправлениями, так и частными лицами, с 1 сентября 2023 года программы образования реализуются на государственном языке.