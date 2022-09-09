LIZDA: в бессрочной забастовке уже готовы принять участие почти 20 000 учителей

Заявки на участие в бессрочной забастовке учителей подали почти 20 000 представителей отрасли, но регистрация заявок еще продолжается, сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Латвийского союза работников образования и науки (LIZDA).

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Собрав предварительные данные о количестве участников бессрочной забастовки учителей, на конец рабочего дня 8 сентября профсоюз

получил 19 979 заявлений от 707 учреждений. Прием заявок еще не закрыт, поэтому количество бастующих продолжит расти и будет уточнено в течение следующей недели.

Председатель LIZDA Инга Ванага благодарна членам профсоюза и всем работникам сферы образования и науки, "которые решили отстаивать свое право на сбалансированную рабочую нагрузку и достойное вознаграждение". Она также выразила благодарность более чем 20 организациям, выразившим поддержку педагогам.

"Большое количество сторонников и участников забастовки доказывает, насколько широко распространены проблемы в отрасли и насколько оправданы требования, выдвигаемые LIZDA". Мы продолжаем призывать работников сферы образования и науки еще больше проявлять солидарность, продолжая подавать заявки на забастовку, чтобы вместе добиться выполнения требований", — призывает Ванага.

Как уже сообщалось ранее, на этой неделе так и не удалось найти компромисс по вопросу повышения заработной платы учителей, поэтому LIZDA с 19 сентября проведет забастовку учителей.

К 12 сентября LIZDA планирует подать необходимые документы для проведения забастовки, однако в профсоюзе считают, что у политиков еще есть возможность предотвратить забастовку.