LIZDA ждет предложений правительства об источнике финансирования повышения зарплат учителей

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) к заседанию совета 15 февраля ждет предложений правительства об источнике финансирования для выполнения графика повышения зарплат учителей и распределения нагрузки, сообщила агентству LETA руководитель LIZDA Инга Ванага.

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Сегодня состоялось внеочередное заседание профсоюза, на котором принято решение вынести на следующее заседание три варианта дальнейших действий, включая возобновление забастовочной процедуры.

По словам Ванаги, решение о том, какие действия предпринять, будет зависеть от ответов и предложений политиков.

Как пояснила Ванага, главная проблема на данный момент заключается в том, что Министерство образования и науки предлагает график повышения зарплат и распределения нагрузки, но не указывает точные суммы и финансовые источники его выполнения.

Как сообщалось, LIZDA рассматривает возможность возобновления процедуры забастовки учителей. Хотя во время переговоров с Министерством образования и науки были достигнуты договоренности, в ходе анализа распределения финансирования в бюджете профсоюз пришел к выводу, что на практике правительство не предусмотрело конкретного финансирования для реализации обещаний.

В то же время МОН напоминает, что в госбюджете на этот год запланировано исторически самое большое повышение зарплат учителей с учетом реализации предыдущего графика — дополнительно 45,5 млн евро уже были включены в базу временного бюджета, а затем принято решение о выделении дополнительно еще 17 млн евро. Кроме того, правительство решило выделить 61 млн евро на реализацию соглашения по забастовочным требованиям учителей. Таким образом, общие ресурсы для изменений в оплате труда учителей в 2023 году составляют 124,3 млн евро.

Как сообщалось, к 2025 году часовую ставку оплаты труда учителей планируется увеличить до 10,35 евро. Министерство образования подготовило график повышения зарплат учителей, предусматривающий повышение самой низкой месячной ставки в период с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2025 года.