Лочмеле выступает за переговоры с бойкотистами конгресса "Согласия"

Новоизбранный сопредседатель партии "Согласие", бывший депутат Сейма Регина Лочмеле считает необходимым поговорить с бойкотистами конгресса из самоуправлений Резекне и Лудзы.

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На вопрос, должны ли эти люди выйти из партии, Лочмеле подчеркнула агентству LETA, что категорически против того, чтобы люди, не пришедшие на съезд "Согласия" (состоялся 28 января), были бы вытеснены из партии, ее работы или общения.

"Для нас ценен каждый человек", — подчеркнула политик, ссылаясь на заявление другого новоизбранного сопредседателя "Согласия" - депутата Рижской думы Андриса Морозова о том, что ни один человек не должен быть отвергнут, даже если у него есть какие-либо предрассудки, стереотипы. или его собственное мнение.

По мнению политика, "пока они не хотят уходить, никого из членов "Согласия" нельзя исключать без беседы и обсуждения". "Есть тяжелые обстоятельства, война, и каждому человеку нужно дать возможность задуматься о своей позиции", - пояснила Лочмеле.

Новоизбранная сопредседательница "Согласия" также заявила, что события развивались слишком быстро в связи с выходом из партии крыла из Даугавпилса, что во многом повлияло на отношение представителей Резекненского отделения к съезду.

Недавний лидер "Согласия" Янис Урбанович подчеркнул, что в будущем он будет членом партии, а решение всех вопросов теперь будет в руках нового правления, в котором он не представлен.

При этом новоизбранный сопредседатель "Согласия", депутат Европарламента Нил Ушаков во время съезда неоднократно подчеркивал, что новое руководство партии по-прежнему видит большую роль Урбановича в деятельности политсилы и готово прислушивааться к его советам.

По словам Лочмеле, сейчас "Согласию" необходимо работать над решениями на общественном уровне, чтобы помочь нуждающимся жителям Латвии. На партийном же уровне надо завершить перерегистрацию членов партии, а также выступить и быть услышанными всем ее членам, в том числе и тем, кто в настоящее время не поддерживает направление, взятое партией.

Как сообщалось, после провала на осенних выборах в Сейм руководство партией "Согласия" было передано трем сопредседателям - на эти должности избраны многолетний лидер партии Ушаков, Лочмеле и Морозов.

Перед съездом мэр Резекне Александр Барташевич также претендовал на руководство партией, но получил критику за представление своего политического видения, в результате чего региональный политик заявил, что не пойдет на Конгресс и призвал других членов партии бойкотировать его. Барташевич также пообещал продолжить активную деятельность в партии.

Вместе с призывом Барташевича бойкотировали съезд "Согласия" председатель Резекненской районной организации партии Екатерина Иванова и глава Лудзенской районной организации Евгения Куща. Но на съезд прибыло достаточное количество делегатов, чтобы он состоялся.

А мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш за несколько дней до съезда объявил, что выходит из "Согласия" и создает новую региональную политическую силу.