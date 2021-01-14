Логистику вакцины могут поручить армии

В четверг министр обороны Артис Пабрикс ("Развитие/За!") встретится со своим сопартиейцем, министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом, чтобы предложить передать логистику вакцины Национальным вооруженным силам (НВС). Об этом портал Delfi узнал в Министерстве обороны.

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В распоряжении армии есть необходимые ресурсы для планирования и выполнения логистики и связанной с этими вопросами координации. По словам Пабрикса, в НВС есть профессиональные офицеры и инструкторы, которую все время занимались логистикой. "Считаю, что этот опыт и знания будут очень полезными для того, чтобы помочь отрасли здравоохранения как можно быстрее и надежнее доставлять вакцины и координировать процесс по всей стране", — подчеркнул он.

Оборонная отрасль еще с весны оказывает поддержку в борьбе с Covid-19. Минобороны занимается закупок масок и перчаток для госучреждений и управляет их заказами. Армия помогает Пограничной службе охранять внешние и внутренние границы ЕС, а полиции — следить за соблюдением комендантского часа. Кроме того, армия и Земессардзе помогают самоуправлениям и центрам социального ухода.