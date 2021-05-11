Локдаун, которого хотелось бы избежать. Что такое "план D+", о котором говорит Павлютс

В понедельник, 10 мая, министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что нынешняя ситуация в Латвии с распространением Covid-19 очень похожа на декабрь прошлого года, когда в сфере здравоохранения было объявлено чрезвычайное положение. Поэтому, по словам политика, правительство должно быть готово запустить "концепцию D+". Портал Delfi разобрался, о каких ограничениях может идти речь.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш сказал журналистам, правительству вряд ли будет предложено принять какие-либо новые ограничения для снижения заболеваемости Covid-19.

На вопрос, обсуждала ли коалиция реализацию сценария D+ с учетом изменения эпидемиологической ситуации, а также может ли реализация этого сценария отменить централизованные экзамены и чемпионат мира по хоккею в Латвии, Кариньш ответил, что правительство несколько недель назад приняло "принцип светофора" — порядок, при каких обстоятельствах требуются более строгие ограничения. Сегодня министр здравоохранения заявил, что ни один из этих критериев пока не достигнут.

При этом Кариньш отметил, что, если обстоятельства изменятся к худшему, правительство решит, что делать дальше, и обсудит такую возможность в коалиции. Он добавил, что такого обсуждения еще не было, потому что нет и таких обстоятельств.

Когда может быть введен план D+?"

"План D+" был одобрен 24 марта этого года, его принципы опубликованы на сайте Кабинета министров.

План D+ будет введен, если будет выполнено хотя бы одно из четырех условий:

если кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек за 14 дней вырастет на 20%;

если кумулятивный показатель превысит отметку в 600 случаев на 100 000 человек;

если загруженность стационаров превысит 70% от стандартной или в отделениях интенсивной терапии будет занято больше 70% коек.

10 мая, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составлял 459,5 случая. Пик этого показателя в Латвии пришелся на 16 января — 690,3 случая.

Разработанный при Совете по кризисному управлению план D+ будет введен на срок не более 21 дня, о своем решении правительство должно сообщить обществу за три дня до вступления в силу строгих ограничений. На разработку конкретных ограничений должностным лицам отводится четыре дня. Рассмотрение этого вопроса назначено на четверг, 13 мая.

Какие ограничения могут ввести в Латвии?

По сути, план D+ — это локдаун, который подразумевает строгие ограничения.

Домашняя изоляция

Жителям Латвии будет предписано находиться дома в кругу одного домохозяйства, запрещено ходить в гости (исключение — обоснованная необходимость).

Частным лицам разрешено выходить только при необходимости, например, в ближайший продуктовый магазин, пункт тестирования Covid-19 или на работу, которую нельзя выполнять удаленно.

Гулять или индивидуально заниматься спортом можно дважды в сутки, но по часу, удаляться от дома — не дальше, чем на три километра.

Лицам, которым предписана самоизоляция или карантин, запрещено покидать свое местожительство.

Уважительной причиной для того, чтобы выйти из дома, считаются санкционированные собрания, шествия, пикеты, посещения религиозных мест, а также свадеб, похорон, крещений (не более 10 человек).

Удаленная работа

Производство, строительство, логистика продолжат очную работу. Остальные должны уйти на удаленку.

На рабочем месте необходимо соблюдать все эпидемиологические ограничения, сотрудники должны работать в "пузырях" и не пересекаться друг с другом.

Торговля и услуги

Вводится запрет на очную торговлю и оказание услуг. Перечень разрешенных товаров будет оговорен отдельно.

Разрешается доставка товаров, купленных удаленно.

Рестораны, кафе будут работать только навынос, в том числе и на террасах.

Все очные услуги, например, стрижка, маникюр запрещены.

Закрыты все спортзалы, музеи, в том числе под открытым небом, природные тропы.

Образование

Все образование, кроме дошкольного и специального, становится дистанционным. Разрешена очная сдача выпускных экзаменов в высших учебных заведениях, если нет альтернативы.

Транспорт

Загрузка общественного транспорта сокращена на 50%. График движения транспорта — эластичен.

Услугами такси сможет пользоваться только один клиент. В частных автомобилях не смогут находиться люди из разных домохозяйств.

Все международные перевозки (по земле, воздуху и воде) будут запрещены.

Запрет на все туристические услуги.

Здравоохранение

Медицинские учреждения смогут оказывать ограниченный список услуг. Разрешены неотложная помощь, в том числе стоматологическая, посещение семейных врачей, вакцинация, тестирование на Covid-19, лабораторные исследования, а также уход за беременными.