Локдаун помог. А что будет с заболеваемостью Covid-19 дальше?

Латвию ждет долгий стагнационный период, когда в сутки будет фиксироваться около 1000 новых случаев Covid-19 в сутки, заявил, как сообщает rus.lsm.lv, эпидемиолог Никита Троянский. Но по мере расширения охвата вакцинацией трагедий станет меньше. Бустерная доза вакцины понадобится всем жителям, считает профессор Гиртс Бригис. По его словам, Латвии следовало бы перенять опыт Канады, где установлены точные даты ревакцинации для определенных групп населения.

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В понедельник Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что за прошлую неделю заболеваемость Covid-19 в стране сократилась на треть, в больницах стало на 7,9% меньше "ковидных" пациентов. За период локдауна — с 21 октября по 15 ноября — совокупный уровень заболеваемости также снизился с 1463,3 до 1114,6.

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1000 случаев заболевания в сутки, меньше трагедий

Вероятно, число новых случаев заражения Covid-19 еще довольно долго будет находиться в районе 1000 в день, но поскольку охват вакцинации растет, эти новые случаи будут все реже приводить к трагедиям, заявил эпидемиолог Никита Троянский в передаче "Подробности" на Латвийском радио 4, сообщает rus.lsm.lv.

"Эпидемиям всегда характерна инерция. Поэтому сколько-то дней спад продолжится, но в зависимости от того, насколько будут соблюдаться нынешние ограничения, мы можем увидеть разные сценарии развития эпидемии. Если ограничения будут неэффективными, то количество случаев будет увеличиваться, хотя до 3 000, как это было пару недель назад, думаю, мы уже не дойдем", — сказал Никита Троянский.

Эксперт прогнозирует, что при низкой эффективности ограничений в отдельные дни могут фиксироваться до 1,5-1,8 тысяч новых заражений, но наиболее реалистичный сценарий — долгий стагнационный период с 1000 новых случаев в сутки.

"Но по мере повышения охвата вакцинации эти 1 000 случаев в день все меньше и меньше будут превращаться в трагедии", — считает эксперт: "Потому что люди меньше будут попадать в больницу умирать. Но все равно больницы будут загружены. Я думаю, до Нового года у нас в любой момент будет более 600 человек с Covid-19 в больницах".

Бустерная доза вакцины понадобится всем жителям

Сейчас кривая заболеваемости Covid-19 снижается, но цифры по-прежнему большие, и вероятность заражения в общественных местах — высокая, заявил в программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения руководитель кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня Гиртс Бригис.

"Если сейчас будет разрешено собираться на каком-либо мероприятии 500 людям, и у кого-то из участников мероприятие будет инфекция, то все остальные — контактные лица. Это огромная нагрузка на самих этих людей, их работодателей, и конечно, на систему здравоохранения. Чем больше людей, тем больше риск", — говорит Бругис. Скептичен он и в отношении таких мероприятий как рождественские ярмарки, которые обычно проводятся под открытым небом, что казалось бы снижает риск заражения. "Но мы все помним атмосферу рождественских ярмарок. Когда люди вместе на такой ярмарке, можно ли им сказать — "пожалуйста, маски, дистанция в два метра"? В таких условиях это практически невозможно", — считает профессор.

По словам эксперта, сейчас — по итогам локдауна — заболеваемость снижается и среди невакцинированных, и среди вакцинированных. Правда, среди тех, кто не сделал прививку — быстрее.

Причины, по которым болеют привитые жители: во-первых, вариант вируса "дельта" заразнее, а во-вторых, чем больше времени проходит после прививки, тем меньше защита организма, подчеркивает эксперт. Бригис считает, что всем жителям Латвии будет необходима бустерная доза вакцины от Covid-19, вопрос только в том, когда она потребуется разным группам общества. Бригис приводит в пример Канаду: в этой стране установлены точные даты для ревакцинации определенных групп населения. Такой же порядок, по мнению профессора, следовало ввести и в Латвии.

"Мы не самые плохие в Европе, мы сейчас конкурируем с Бельгией", — подводит итог профессор.