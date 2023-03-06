ЛОВ: врач в Латвии должен уметь говорить по-латышски

В Латвии врач должен уметь общаться на латышском языке, заявила агентству LЕТА руководитель отдела по связям с общественностью Латвийского общества врачей (ЛОВ) Эвия Ансонска.

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Травматолог-ортопед Дита Даноса из MFD Veselības centra Dziedniecība недавно была вынуждена уволиться, так как не раз получала замечания о том, что говорит с пациентами на латышском языке. Также ей якобы поступали словесные угрозы от пациентов за то, что она не говорит по-русски, сообщает портал la.lv.

На прошлой неделе врач проинформировала Центр государственного языка (ЦГЯ) о нарушениях закона о государственном языке. В своем заявлении она указала, что была вынуждена уйти с работы, где ее заставляли говорить по-русски, и попросила оценить ситуацию в медицинском учреждении MFD Veselības centra Dziedniecība.

В ЛОВ агентству LЕТА заявили, что в соответствии с нормативными актами врач в Латвии должен уметь разговаривать на латышском языке. Записи в медицинских документах также должны быть сделаны исключительно на латышском языке.

С другой стороны, если необходимо общаться с пациентом на других языках, может быть предоставлен переводчик.