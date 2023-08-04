Ложные диагнозы за деньги: KNAB провел задержания по "делу врачей"

Управление по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало несколько человек за многократную постановку заведомо ложных медицинских диагнозов. Об этом сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на представителей бюро.

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В распоряжении KNAB есть информация о том, что медицинский работник, возможно, неоднократно ставил пациентам диагнозы, не соответствующие истине, в обмен на материальные выгоды.

В целях проверки уголовно-процессуальными методами информации, имеющейся в распоряжении бюро, 13 июня в KNAB был начат уголовный процесс о получении неправомерной выгоды, если это сделал сотрудник государственного учреждения или учреждения самоуправления, не являющийся государственным должностным лицом.

2 августа KNAB провело уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах и задержало пять человек. Всего правом на защиту в уголовном процессе обладают шесть человек.

По предложению KNAB Рижский суд применил к одному лицу более строгую меру пресечения — помещение под стражу.

Никакой дополнительной информации в бюро пока не предоставляют.