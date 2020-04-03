ЛПЦ призывает всех верующих одновременно помолиться о спасении Латвии от коронавируса

Латвийская православная церковь призывает православных верующих на общую молитву об избавлении от коронавируса. В пятницу, 3 апреля, в 20:00 верующие будут читать акафист Богородице "Взбранной Воеводе победительная", сообщается на сайте ЛПЦ.

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В субботу, 4 апреля, православные отмечают праздник Похвалы Пресвятой Богородицы. Он связан с историческим событием, произошедшем в Константинополе. Войско находилось далеко за пределами города, который защищала только малая дружина. Неприятель знал об этом и решил взять город неожиданно. Патриарх призвал жителей поститься, каяться и горячо молиться. Храмы были переполнены.

Нападение врага удалось отбить, по легенде, некоторые из нападавших позже рассказывали, что видели над городом неисчислимое воинство, которое готовилось на них напасть. После этого была написана хвалебная песнь — акафист "Взбранной Воеводе победительная". С тех пор он читается в пятницу вечером накануне праздника Похвалы Пресвятой Богородицы.

Митрополит Александр призвал всех одновременно читать этот акафист и помолиться "о Церкви, о духовенстве, о нашей стране Латвийской, обо всех, живущих в ней, и о спасении от эпидемии нас и всех людей в мире".

"Домашние молитвы не могут заменить молитв церковных, потому что храм — это Дом Божий, в нем постоянно присутствует Сам Господь. Но поскольку сейчас существуют временные ограничения посещения богослужений, то призываю всех прихожан, чад Латвийской Православной Церкви, находящихся ныне в своих домах, в пятницу 3 апреля в 20:00 отложить все житейские попечения и совершить этот акафист", — цитирует сайт ЛПЦ митрополита. Глава ЛПЦ попросил прихожан помолиться и о нем.

Тем временем митрополит Иларион, которого называют вторым лицом в РПЦ, заявил, что прихожане Русской православной церкви должны быть готовы к тому, что многим из них придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения. Он добавил, что причастие в церквях пока совершаться не будет, а исповедаться по договоренности со священником в исключительных ситуациях можно по телефону или через Skype.

Он сказал, что ближе к Пасхе в зависимости от эпидемиологической ситуации будет видно, как будут проходить службы и будет ли возможность допустить на них какое-то ограниченное количество людей.