Lsm: не сдавших экзамен граждан России могут начать выдворять из Латвии с 2 декабря

Граждане России, которые до 1 сентября не начнут процесс сдачи экзамена по госязыку, должны покинуть Латвию до 2 декабря, рассказали порталу Lsm в Управлении по делам гражданства и миграции. Это касается тех граждан РФ, чей постоянный вид на жительство после поправок к Иммиграционному закону превратился во временный.

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Записываться на экзамен нужно было с 1 февраля по 24 марта. В этот вторник, 11 апреля, начались сами экзамены. Как рассказала представитель Центра содержания образования Лиене Берзиня, в этот день на трех участках Риги сдали экзамен 270 человек. Они получат результаты в течение семи рабочих дней.

Экзамен состоит из четырех частей — разговорная, чтение, письменная и устная часть. Берзиня отмечает, что сейчас на экзамен записалось только 8000 человек из 18 000, и второй отдельной кампании экзаменов Центр содержания образования устраивать не будет. Тем, кто захочет остаться в Латвии, нужно будет сдать экзамен в обычном порядке.

Представитель Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке подчеркнула, что процедуру экзамена нужно начать до 1 сентября. Если заявление не будет подано, вид на жительство теряет силу, и из страны нужно выехать до 2 декабря. "Дальше вопросы к Пограничной службе. Страну нужно будет оставить в принудительном порядке", — пояснила она.