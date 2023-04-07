LTAB: многие водители до сих пор неверно рисуют схему в согласованном сообщении

Мартовский опрос водителей, проведенный Латвийским бюро страховщиков транспортных средств LTAB, также показал, что 1,9% водителей не хранят при себе согласованную форму извещения, поскольку уверены, что никогда не попадут в аварию, а 7,4% не возят ее с собой, потому что суеверны и не хотят «накликать беду».

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Еще 7,9% полагаются на то, что у другого участника аварии будет с собой копия согласованного извещения. "Число таких водителей уменьшается год от года, но доля водителей, которые предпочитают вызывать государственную полицию на мелкие аварии, тем самым растрачивая ее ресурсы и создавая ненужные пробки, все еще очень высока (21,9%)", — подчеркивает председатель правления LTAB Янис Абашин.

Председатель правления LTAB отмечает, что многие участники аварий до сих пор допускают ошибки, когда при заполнении согласованного извещения рисуют схему ДТП: "В согласованном извещении схема ДТП должна быть нарисована в момент столкновения, с указанием расположения проезжих частей, направлений движения транспортных средств, их положения в момент столкновения, дорожных знаков, названий улиц или дорог. К сожалению, на практике во многих заполненных извещениях второго водителя мы видим, что водители изобразили транспортные средства такими, какими они были после ДТП, не указывая направления движения транспортных средств. Об этом же говорят и данные опроса — 19,5% водителей убеждены, что в согласованном извещении следует изображать транспортные средства в том состоянии, в котором они находятся после ДТП".

Чтобы побудить водителей чаще пользоваться согласованными извещениями после ДТП и объяснить, как правильно их заполнять, LTAB в апреле начнет информационную кампанию, в ходе которой будут проведены различные коммуникационные мероприятия и увеличена доступность печатных и электронных согласованных извещений. Абашин напоминает, что для облегчения действий водителей после ДТП LTAB пять лет назад разработало приложение LTAB OCTA, которое позволяет заполнить согласованное извещение в электронном виде на любом смарт-устройстве, а благодаря возможностям авторизации пользователя такое заполненное в электронном виде согласованное извещение имеет такую же силу, как и его печатная версия.