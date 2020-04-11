LTAB о прерывании полиса ОСТА: новый порядок приведет к увеличению на дорогах незастрахованных автомобилей

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств считает, что решение правительства разрешить приостанавливать действия полиса ОСТА, если автомобиль не используется, приведет к росту числа незастрахованного транспорта на дорогах.

"Страховщики, оценив риски, к которым подобные спешные правки могут привести, пришли к заключению, что увеличится количество участвующих в дорожном движении незастрахованных транспортных средств, что, в свою очередь, приведет к увеличению выплат компенсаций за вызванные незастрахованными транспортными средствами ДТП из Гарантийного фонда", — поясняет председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашин.

"Позволяя не сдавать номерные знаки, фактически создаются риски, что владельцы транспортных средств продолжат использовать транспортные средства в дорожном движении без действующего полиса ОСТА. Это, в свою очередь, может привести к увеличению количества аварий, вызванных на незастрахованных транспортных средствах, убытки от которых придется покрывать из Гарантийного фонда ОСТА", — поясняет Я. Абашин.

Взносы в Гарантийный фонд производятся от каждого полиса ОСТА, приобретенного владельцем транспортного средства. "Посредством планируемых поправок фактически создается некорректная ситуация, вынуждающая сознательных автовладельцев платить за правонарушения недобросовестных автовладельцев", — информирует председатель правления LTAB.

LTAB не возражает, что и нынешнее регулирование используется как помощь для затронутых кризисом COVID-19 предприятий, позволяя им прервать действие ОСТА. "Мы считаем, что для определенных государством затронутых кризисом групп людей, оказавшихся в условиях простоя (например, пассажироперевозчики), допустимо применение облегченного порядка (без сдачи номерных знаков), однако такой порядок не может относиться ко всем владельцам транспортных средств", — поясняет Я. Абашин, добавляя, что поправки такого типа в отрасли ОСТА могут потребовать также существенных ресурсов для адаптации IT-систем, которую невозможно произвести за пару недель.

Как сообщалось, правительство утвердило поправки, позволяющие владельцам автомобилей остановить действие полиса обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA), если автомобиль не используется.

Чтобы избежать злоупотребления этим послаблением, в законе будет прописан особый порядок, как можно остановить действие полиса, сохранив номерные знаки автомобиля. Заявление об этом должен будет написать владелец или держатель автомобиля и подать в Дирекцию безопасности дорожного движения через э-услуги.