LTV: Covid-19 переболел еще один депутат Сейма

Депутат Сейма Латвии Андрис Скриде (AP) переболел коронавирусом. Он стал вторым после Артуса Кайминьша парламентарием, у которого весной этого года констатировали Covid-19. Об этом сообщает ЛТВ.

В социальных сетях Скриде сообщил, что уже выздоровел, поскольку второй взятый у него анализ на Covid-19 также оказался негативным. Депутат рассказал, что заражение было констатировано 18 апреля, когда он уже находился на режиме самоизоляции, поэтому для других он не представлял опасность. Напомним, Скриде — практикующий доктор в больнице П. Страдиня, там он и заразился от одного из коллег.

"В кабинете коллега по кардиологии заболел первым. Поскольку у нас один кабинет, а также один компьютер, в больнице мы все время носили маски, всегда носили мы маски в кабинете. В кабинете мы вместе работали два дня по несколько часов. Несмотря на все меры предосторожности, вирус все-таки прицепился ", — сказал в интервью Латвийскому телевидению Андрис Скриде.

По словам политика, у него был только один симптом Covid-19 — потеря обоняния на четыре дня и усталость.

"Потеря обоняния — типичный симптом этой инфекции. Я каждое утро пытался понять, могу ли я ощутить запах. Был один запах, который я чувствовал все время. Это был запах кофе. Я сам не могу это объяснить", — указал депутат, добавив, что публично заявил о своей болезни лишь после выздоровления, чтобы не создавать ажиотаж.

Он также подчеркнул, что общественности важно знать, что это заболевание -не шутка, а врачи являются группой самого высокого риска.