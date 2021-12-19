LTV: Инспекция уничтожила дело о возможном сексуальном использовании пациенток

Инспекция здравоохранения уничтожилa документы о проверке врача, который сегодня подозревается в возможном сексуальном использовании своих пациенток. Проверка проводилась 12 лет назад. Новая проверка также ничего подозрительного не выявила: карточки пациенток заполнены, руководство медучреждения положительно отзывается о враче, сообщает передача de facto на Латвийском телевидении (ЛТВ, LTV).

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Напомним, что Латвийское радио и Re:Baltica опубликовали подкаст, в котором женщины рассказали о действиях врача. Затем стали поступать сообщения от других женщин, которые рассказывали, что в кабинете врача они пережили подобное.

Инспекция проверила заявление. В одном случае в начале административного процесса было отказано, так как проверка документов не обнаружила таких действий врача, которые могли говорить о "реализации сексуального влечения" иммунолога.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс поручил оценить прошлые проверки, насколько они тщательно были проведены. Но сделать это невозможно, так как документы уничтожены, а многие сотрудники уже не работают в инспекции.

Как пояснила глава инспекции Анита Слокенберга документы уничтожены по истечению срока давности.

Передача de facto выяснила, что после новых рассказов пациентов была проведена еще одна проверка, которая также ничего не выявила. Правда, проверка формально еще не завершена, отчет должен быть готов на предстоящей неделе.

Если инспекция не получит новых заявлений пациентов, то исследование ограничится проверкой документов.

"Он действительно востребован, жалоб не было. В карточках назначены обследования, а женщины или мужчины идут в лабораторию. Сам он ничего не делает", — в разговоре с de facto заметила глава Инспекции здравоохранения.

Как уже ранее писал портал Delfi, речь идет о случаях, зафиксированных в 2009 году, когда с заявлениями в полицию обратились сразу несколько женщин. Однако спустя четыре года полиция закрыла процесс, а дело до суда не дошло. Женщины оспаривали это решение, однако прокуратура тогда оставила его в силе.