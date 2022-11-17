LTV: из-за перебоев поставок под угрозой химиотерапии раковым больным
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Из-за перебоев поставок медикаментов под угрозой доступность онкологическим больным химиотерапии, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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Врачи Латвийского онкологического центра бьют тревогу: может прекратиться поставка жизненно важного препарата — фолината кальция. Без этого медикамента невозможно проводить химиотерапию онкологическим больным с раком желудка, кишечника, также других заболеваний до и после операции. Фолинат кальция нельзя заменить другим веществом. Говорят, что этого лекарства осталось всего несколько недель.

"Согласно закону, мы храним запас всех лекарств в течение трех месяцев. В данном случае была нарушена цепочка поставок. Связано ли это с геополитической ситуацией или с чем-то еще, у нас нет информации. И пропал конкретный медикамент, который мы используем одним из первых средств лечения онкологических больных", — пояснил ситуацию руководитель Аптечной службы Рижской Восточной клинической университетской больницы Роландс Карвоненс.

В этом году в больнице такую терапию получали около 500 пациентов.

"Эти пациенты, в которой группе, которым нельзя ждать. И также этот медикамент такой, который невозможно заменить, как иногда — когда нет одного препарата, но его замещают. Есть такиек определенные препараты, особенно в комбинациях химиотерапии, это было доказано. И реальной замены нет", — отметила Ивета Кудаба, руководитель дневного отделения химиотерапии Латвийского Онкологического центра.

Государственное агентство лекарств подчеркивает, что в таких случаях единственный выход — ввезти в Латвию лекарство, зарегистрированное в другой стране, и так будет и в этот раз. "Относительно фолината кальция мы фактически получили уведомление о том, что перерыв в поставках препарата запланирован на ноябрь. Дело уже в том, что мы выдали разрешение на незарегистрированное лекарство, а значит, можно заказать и приобрести это лекарство и обеспечить терапию пациентов", — пояснила руководитель Отдела информации о распространении лекаств Латвийского агентств лекарств Катрина Лукша.

Препарат должен быть доставлен в Латвию в конце ноября.

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