LTV: кандидатом в премьер-министры от Национального объединения будет мэр Сигулды Митревицс

На выборах в 14-й Сейм кандидатом в премьер-министры от коалиционного Национального объединения будет председатель Сигулдской краевой думы Угис Митревицс, свидетельствует информация Латвийского телевидения.

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LTV сообщает, что Национальное объединение в этот раз заменит многолетнего кандидата в премьер-министра, европарламентария Роберта Зиле мэром Сигулды. Выдвижение Митревица означает, что председатель Нацобъединения, депутат 13-го Сейма Райвис Дзинтарс не будет претендовать на пост премьера.

Также Угис Митревицс может возглавить список Нацобъединения в Видземском избирательном округе.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.