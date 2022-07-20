LTV: кандидатом в премьер-министры от Национального объединения будет мэр Сигулды Митревицс
Foto: LETA

На выборах в 14-й Сейм кандидатом в премьер-министры от коалиционного Национального объединения будет председатель Сигулдской краевой думы Угис Митревицс, свидетельствует информация Латвийского телевидения.

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LTV сообщает, что Национальное объединение в этот раз заменит многолетнего кандидата в премьер-министра, европарламентария Роберта Зиле мэром Сигулды. Выдвижение Митревица означает, что председатель Нацобъединения, депутат 13-го Сейма Райвис Дзинтарс не будет претендовать на пост премьера.

Также Угис Митревицс может возглавить список Нацобъединения в Видземском избирательном округе.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.

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