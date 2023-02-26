LTV: Многоэтажные жилые дома не обследуются и не содержатся как положено

Поскольку значительная часть населения Латвии живет в девятиэтажных блочных домах, "литовках" и других "серийках", построенных в 50-80-х годах прошлого века, сейчас проводятся исследования об их техническом состоянии. Как показывают исследования, качество строительства и содержание домов - не на высоте. Конструкции отдельных зданий — в предаварийном состоянии, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на LTV.

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В Латвии с 2019 года изучается техническое состояние серийных многоквартирных домов. Часть их еще ждут своей очереди, но некоторые серии исследованы, сказал директор департамента жилищной политики Минэкономики Мартиньш Аудерс.

"Исследования убедительно показывают, что если элементарно заботиться о этих домах, они будут служить. Они не такие, чтобы в ближайшее время рухнуть и оставить всех без крова", - сообщил он.

Также выяснилось, что даже элементарный уход за зданиями составляет проблемы для многих управдомов. В домах каждой серии выявлены дефекты, устранять которые нужно прямо сейчас, сообщил старший референт департамента жилищной политики Минэкономики Элвийс Калнкамберс.

"Если бы в определенный период времени были проведены все обследования согласно нормативным актам — вероятнее всего, вообще не было бы таких ситуаций, какие мы видим по итогам исследования. Их не должно было бы быть", - сказал он.

Выводы разные, и их много. Например, в доме на ул. Салацас, 17, в Риге полностью отделилась конструкция крыши резервного выхода — его следует немедленно демонтировать.

По словам Калнкамберса, Отдельные вещи не требуют крупных финансовых вложений для сохранения хорошего технического состояния зданий и дальнейшего содержания. Например, удлинение водостока, отвод дождевой воды дальше от фундамента — дефект системы обнаружен в зданиях абсолютно всех серий.

Это же касается конструкций крыш. Различный мусор, скопившийся на крыше, засоряет стоки для дождевой воды, и это в конце концов сильно ухудшает техническое состояние дома. Чаще всего такая халатность наблюдается в панельных девятиэтажках.

Но звонки с тревожными сообщениями поступают о домах, у которых отдельные конструкции уже в предаварийном состоянии. Один из примеров — дом в Саласпилсе на ул. Энергетику, 6. Там требуется немедленный ремонт крыши.

В серийных домах выявлены различные проблемы: на чердаках обширные повреждения от влаги, у одной панели переломились так называемые ребра, другие панели — несоответствующего размера, где-то крыша просела, и в ней трещины.

По словам представителя домоуправления Rīgas Namu Apsaimniekotājs Эджуса Эйниса, "авторы исследования готовят решение для укрепления этого всего. Это главное".

В предложенных исследованиях не только грозят пальцами домоуправлениям и указывают на недостатки. В них содержатся и разработанные возможные решения, а также расчеты, во что может встать устранение проблем. Поэтому и у владельцев квартир имеется возможность убедиться, какие финансовые вложения им потребуются, чтобы привести в порядок конкретный дом. Управляющие саласпилсским домом указывают, что самой большой преградой к устранению проблем являются сами жильцы.

"Например, те, кто живет на первом этаже, не захотят платить за ремонт лифта или крыши. А те, кто живет наверху — не захотят, чтобы что-то делалось в подвале, вроде бы их это прямо не касается. К сожалению, это весьма прискорбно, это такой круг, по которому мы все время и ходим. Нужно собрать подписи, подписи не собраны — у нас нет права это делать", — сказал Эйнис.

А нерешенные технические проблемы уже могут привести к сценарию, как в конце прошлого года в Болдерае, где на чердаке многоквартирного дома провалилась панель крыши.