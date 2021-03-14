LTV: на разработку новый платформы е-здоровья планируют потратить 6 млн евро

Нынешняя система е-здоровья не выдерживает нагрузки, начаты первые шаги для разработки новой платформы, что обойдется приблизительно в 6 млн евро, сообщает передача "De Facto" Латвийского телевидения (LTV).

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В декабре система е-здоровья не работала семь дней, еще пять дней пробуксовывала. В январе и феврале ситуация чуть стабилизировалась, но система не выдерживает. Особые проблемы ожидаются с началом массовой вакцинации в Латвии.

Факт вакцинации обязательно надо ввести в систему е-здоровья. Если она не работает, данные заносят в фаил Excel, а затем Национальная служба здравоохранения заливает их в систему. Для создания очереди на вакцинацию уже разработаны специальный программный продукт, который по существу не используется.

Как пояснил представитель службы по информационным технология Эдгарс Гоба, в систему е-здоровья интегрируют решения, которые не должны влиять на работу системы в целом. Это — асинхронное решение, когда одна система может работать без доступа ко второй.

Но пока откладываются планы по внедрению в е-здоровья еще 15 функций. Из выделенных из Европейских фондов 5 млн евро израсходовано только 40 000 евро, поскольку неясно можно ли выполнить задачу в установленные сроки (три года).

Вдобавок, уже сегодня ясно, что нынешняя система е-здоровья не проживет слишком долго. Из госбюджета выделено 2 млн евро, чтобы создать новую платформу. Вскоре правительство может принять решение о выделении еще 5 млн евро.