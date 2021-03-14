LTV: на разработку новый платформы е-здоровья планируют потратить 6 млн евро
Foto: DELFI

Нынешняя система е-здоровья не выдерживает нагрузки, начаты первые шаги для разработки новой платформы, что обойдется приблизительно в 6 млн евро, сообщает передача "De Facto" Латвийского телевидения (LTV).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В декабре система е-здоровья не работала семь дней, еще пять дней пробуксовывала. В январе и феврале ситуация чуть стабилизировалась, но система не выдерживает. Особые проблемы ожидаются с началом массовой вакцинации в Латвии.

Факт вакцинации обязательно надо ввести в систему е-здоровья. Если она не работает, данные заносят в фаил Excel, а затем Национальная служба здравоохранения заливает их в систему. Для создания очереди на вакцинацию уже разработаны специальный программный продукт, который по существу не используется.

Как пояснил представитель службы по информационным технология Эдгарс Гоба, в систему е-здоровья интегрируют решения, которые не должны влиять на работу системы в целом. Это — асинхронное решение, когда одна система может работать без доступа ко второй.

Но пока откладываются планы по внедрению в е-здоровья еще 15 функций. Из выделенных из Европейских фондов 5 млн евро израсходовано только 40 000 евро, поскольку неясно можно ли выполнить задачу в установленные сроки (три года).

Вдобавок, уже сегодня ясно, что нынешняя система е-здоровья не проживет слишком долго. Из госбюджета выделено 2 млн евро, чтобы создать новую платформу. Вскоре правительство может принять решение о выделении еще 5 млн евро.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

е-здоровье
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби

Объявления

Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Rusova iela, Čiekurkalns, Rīga,
480€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
76 661€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
750€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
117 900€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
350 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
480€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
102 500€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
140 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
86 900€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
218 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
650 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
57 554€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
110 900€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
92 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€