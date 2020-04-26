LTV: "Нелегальные" остановки междугородних автобусов в Риге нигде не отмечены, неясно где садиться

Междугороние автобусы, проезжающие через Ригу, останавливаются не только на автовокзале. Но официально этих остановок как бы нет, сообщает передача 4.studija Латвийского телевидения. Раньше на остановках можно было увидеть номера междугородних автобусов, которые там останавливаются, а теперь их больше нет.

Автобус Рига-Ропажи останавливается на остановках на ул. Пернавас, Таллинас, Матиса и Блауманя, однако никаких знаков, которые бы на это указывали, нет. Неясно, на какой остановке остановится автобус, следуя и из Ропажи в Ригу. Нет ни списка маршрутов, ни номеров автобусов. Подобная ситуация наблюдается и на других маршрутах. Пассажирам приходится гадать, на какой остановке они сядут на автобус, а на какой — нет.

По словам представителя Автотранспортной дирекции безопасности Зане Плоне, расписания на остановках должен размещать перевозчик, но только на тех остановках, что официально включены в маршрутный лист.

"Говоря о маршруте Ропажи-Рига, в Риге по его маршруту на ул. Чака есть всего одна остановка, которая называется Blaumaņa iela. И на этой остановке размещено и расписание, и номер маршрута, и время, когда курсирует автобус. Другие остановки в этот маршрут не включены, что означает, что автобус фактически не имеет права там останавливаться. Но если водитель это делает, это просто означает, что он идет на встречу пассажирам", — рассказала Плоне.

Представитель Департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте отметила, что водители, которые останавливаются в неположенных местах, нарушают соглашение, и, теретически, департамент может отобрать у них лицензию.

"Но зная ситуацию в целом, мы сейчас работаем над совершенно новым соглашением, где предусмотрим остановки, где можно принимать или выпускать пассажиров", — говорит представитель Департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте. В течение этого года планируется составить список и расписание маршрутов с остановками в Риге, который сделает использование междугороднего транспорта более удобным для пассажиров.

В Департаменте сообщения Рижской думы настаивают, что этот вопрос больше находится в ведении Автотранспортной дирекции, однако в дирекции считают наоборот.

"Бывали ситуации, что перевозчик вписывал в маршрут остановки, которые официально туда не были включены, а потом Рижская дума просила убрать те остановки оттуда, поскольку они не согласованы. Сам перевозчик же не может что-либо размещать на чужом имуществе. Если бы это зависело только от нас, мы включили и эти остановки на ул. Чака, и на других маршрутах в Риге, но это не от нас зависит", — рассказала Зане Плоне.

Пока решение ищется, междугородние автобусы будут останавливаться только на официальных остановках, сообщает LTV.