LTV: Нелегалов из Сирии и Гвинеи задержали в Малте. До нее от границы 60 км

В пятницу Государственная полиция и Государственная погранохрана в ходе совместной операции задержали нарушителей границы из Сирии и Гвинеи. Мигрантам удалось пересечь границу и проехать по территории Латвии около 60 километров. Против водителя автомобиля начат уголовный процесс, сообщает LSM со ссылкой на службу новостей LTV.

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О событиях пятницы в том месте, где полиции удалось остановить машину с восемью пассажирами и водителем, напоминают следы шин после резкого торможения и кусочки пластика, отколовшиеся от бампера. Как рассказал автор видео о задержании Андрис, он был дома и услышал сирены: "Думал, может, "скорая" или пожарные. Вышел, смотрю — стоит машина, окружена полицейскими. Колеса все проколоты", — сообщает LTV. По словам Андриса, как минимум один из пассажиров пытался убежать, но полиции удалось его поймать.

Примерно то же самое рассказывают соседи Илона и Иван: "Мы шли со стороны магазина. Мы приехали в отпуск из-за границы, и вдруг что-то такое происходит практически у нас во дворе! Мы простояли тут полтора часа, прежде чем вошли в дом. На земле лежали шесть человек. Три девушки и три парня. Плакали, просили впустить. Молодые все". Пограничники не уточняют национальность, пол и возраст иммигрантов. Вскоре на помощь полицейским прибыл вертолет пограничной службы.

Село Малта Резекненского края — это не приграничье, до Беларуси отсюда не менее 60 км. Тех же иностранцев видел местный житель в Краславском крае, который находится к границе гораздо ближе. Работая в лесу, он заметил, как в машину садятся восемь человек, и сообщил об увиденном в Госпогранохрану. Вскоре автомобиль настигла полиция, потребовала остановиться, но нарушители не послушались, и началась погоня, которая закончилась только в Малте.

Согласно распоряжению Кабинета министров об объявлении чрезвычайной ситуации, нелегальных иммигрантов следует остановить и вернуть в страну, из которой они прибыли, заявил начальник Даугавпилсского управления погранохраны Олег Трибис.

По его словам, пограничники выявляли польские, литовские, латвийские машины, перевозящие нелегальных мигрантов, но ни в одном случае не задерживали владельца автомобиля. Чаще всего это арендованные автомобили. Целью, как правило, является не Латвия, иммигранты пытаются двигаться дальше.