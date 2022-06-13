LTV: ошибки в планировании обработки биоотходов дорого обойдутся населению

Перенос срока внедрения системы раздельного сбора и переработки биоотходов на два года лишил жителей Латвии возможности сэкономить не менее 16,6 млн евро, подсчитал Государственный контроль. Кроме того, система рассчитана на количество биоотходов, примерно вдвое превышающее объем, образующийся у населения. Поэтому ошибки, допущенные в планировании системы переработки отходов, могут дорого обойтись жителям Латвии, сообщает LSM.lv со ссылкой на передачу De facto на Латвийском телевидении.

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В настоящее время отдельно собирается ничтожная часть биоотходов, несмотря на то, что в пригородах столицы отдельная система сбора биоотходов уже должна была быть введена.

Getliņi EKO в этом году запустило в эксплуатацию первый в Латвии завод по переработке биологических отходов. К концу следующего года подобные появятся еще на пяти полигонах по всей Латвии. На строительство шести установок выделено почти 90 миллионов евро, в основном из европейских фондов.

Однако мощность будущих установок значительно превышает объем биоотходов, который образуется в этих регионах, — даже при условии, если бы удалось отсортировать и собрать абсолютно все, заключил Госконтроль. Кроме того, на полигонах и без того имеются площадки для компостирования, куда попадает часть биоотходов.

"Понятно, что такое богатство обходится нам дорого уже сегодня, дорого и продолжение строительства, и содержание этого потенциала в будущем", — утверждает член совета Госконтроля Эдгар Корчагин.

Мощность полигона в Гетлини также изначально была запланирована в гораздо более крупном объеме, но подготовка проекта заняла много времени, объем финансирования сократился и в итоге объем переработки сократился с 200 000 до 125 000 тонн.

"Если министерство [защиты окружающей среды и регионального развития] действительно понимает, исходя из результатов нашей проверки, что запланированные мощности будут избыточны, то надо сорвать стоп-кран, если это еще возможно. Возможно ли — мы со своей стороны сказать не можем", — сказал Корчагин.