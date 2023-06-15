LTV: пациент Лиепайской региональной больницы получил просроченное лекарство, начата проверка

Инспекция здравоохранения начала проверку в Лиепайской региональной больнице после того, как родственница одного из пациентов медучреждения заметила, что ее близкому дали просроченное лекарство, сообщает передача "Панорама" на Латвийском телевидении.

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На этикетке медикамента также было указано, что это плацебо-лекарство, и его могут использовать только участники клинических испытаний.

Ни пациент, ни его родственники не были проинформированы об участии в клиническом исследовании.

Инспекция здравоохранения посетила больницу, но сможет сделать более подробные суждения после полного изучения ситуации.

Руководство Лиепайской региональной больницы также пообещало провести расследование.