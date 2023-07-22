LTV: PMLP еще оценивает, лишать ли миллиардера Петра Авена гражданства Латвии

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) до сих пор не получило от спецслужб сведений о необходимости пересмотреть ранее вынесенное решение о присвоении российскому бизнесмену и филантропу латвийского происхождения Петру Авену гражданства Латвии за особые заслуги, сообщает портал rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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Таким образом Петр Авен, находящийся из-за связей с Кремлем, под санкциями ЕС и Великобритании, до сих пор — обладатель двойного гражданства: Российской Федерации и Латвийской Республики.

С прошлого года лиц с двойным гражданством, оказывающих разного рода поддержку государствам-агрессорам, разрешено лишать гражданства Латвийской Республики. Это может сделать PMLP с подачи служб госбезопасности.

Миллиардер Петр Авен все еще остается гражданином Латвии. Это подтвердили Латвийскому телевидению в PMLP, указав: ни одна спецслужба не информировала управление о том, что имеются основания лишить его гражданства.

Служба госбезопасности подтвердила, что гражданства лишить можно, это оговорено п. 5-м ст. 24-й Закона о гражданстве (в связи с деяниями лица). Такого рода антигосударственные деяния в Латвии оценивает Бюро по защите Сатверсме (SAB). Там LTV указали: чтобы инициировать процесс лишения гражданства, требуются юридически достоверные факты о действиях, совершенных в определенный период. Сбор, обработка и оценка такой информации требуют времени, потому что нужно связываться с компетентными учреждениями за рубежом, отмечает SAB. И такие сведения бюро не разглашает — они секретны, как и информация о коммуникации, которую бюро ведет по этому поводу с латвийскими учреждениями.