LTV: РСЛ и “Альтернатива” ведут переговоры о создании общего списка

В преддверии выборов в Рижскую думу, Русский союз Латвии (РСЛ) и партия “Альтернатива” ведут переговоры о создании общего списка, сообщает LTV в своем твиттере. Партии пока не готовы подтвердить эту информацию.

Окончательное решение может стать известно в субботу, после заседания правления РСЛ.

Партию “Альтернатива” сформировали бывшие члены “Согласия” - Вадим Баранник, Валерий Петров, Алексей Росликов и Виталий Дубов. Телеканалу стало известно, что к партии присоединился ещё один бывший депутат “Согласия” - Ефимий Клементьев. Он свое решение обосновал тем, что устал от интриг, хаоса и болтовни “Согласия”.

LTV zināms arī, ka partijai “Alternative” nupat pievienojies vēl viens bijušais RD deputāts no “Saskaņas - airētājs Jefemijs Klementjevs. Savu izvēli viņš pamato ar to, ka esot noguris no intrigām, haosa un pļāpāšanas "Saskaņā". https://t.co/SzsC0KhAIG