LTV: с 12 мая могут разрешить собираться группами до 25 человек

Правительство может разрешить жителям Латвии с 12 мая собираться группами до 25 человек, сообщает со ссылкой на собственные источники Латвийское телевидение (ЛТВ).
Жителям Латвии разрешат собираться как публично, так и на частных мероприятиях. Разрешения позволят проводить ограниченные по численности участников пикеты, собрания и шествия.
Могут разрешить работу торговых центров в выходные дни, а также пересекать границы стран Балтии, о чем сегодня договорились главы правительств Латвии, Литвы и Эстонии.