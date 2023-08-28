ЛТВ: у многих врачей квоты на этот год закончились, дополнительные деньги не помогут

Для того, чтобы попасть к оплачиваемому государством врачу-специалисту или пройти обследование, ждать приходится несколько месяцев. Сейчас самые большие очереди к реабилитологам, гастроэнтерологам, эндокринологам и на УЗИ. В некоторых медицинских учреждениях на оплачиваемые государством визиты до конца года уже не записывают, сообщает программа Латвийского телевидения de facto.

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В середине августа журналисты обзвонили десятки учреждений во всех регионах Латвии, пытаясь записаться по государственным квотам к эндокринологу, неврологу, на УЗИ брюшной полости и холтеровское мониторирование. Оказалось, что к эндокринологу до ноября еще можно попасть, например, в Латгалии, но в других регионах в этом году записаться к врачу уже невозможно.

В частности, в больнице Страдыня записи на указанные услуги до конца года уже нет, а УЗИ нельзя пройти даже в том случае, если за него платит сам пациент.

ЛТВ сообщает, что спрос на оплачиваемые государством визиты и обследования был нехарактерно высоким уже весной. Тогда в очереди к гастроэнтерологу и на реабилитацию приходилось ждать 124 дня, к эндокринологу и на УЗИ — чуть меньше. Теперь очереди еще длиннее.

Как рассказала программе председатель правления Veselības centru apvienība Стелла Лапиня, большой спрос обусловлен тем, что во время антиковидных ограничений люди к врачу не ходили, а платные услуги могут себе позволить не все.

В Национальной службе здравоохранения (NVD) напомнили, что так называемая переработка всегда накапливается в начале года, а затем выравнивается в летние месяцы, когда спрос ниже. Однако, как признала представитель NVD Байба Берзиня, в этом году "такая интересная ситуация, что динамика все время растущая".

NVD запросила дополнительные деньги еще весной, но правительство приняло решение только летом. Сейчас распределено лишь 57 из 140 миллионов евро, дополнительно найденных для здравоохранения. 16 миллионов, предназначенные на амбулаторные услуги, начнут поступать в медицинские учреждения на этой неделе.

Это не значит, что очереди вдруг станут короче. Выделенные деньги пойдут на оплату уже записанных пациентов.

Как будут распределены оставшиеся 83 миллиона евро, правительство пока не решило, но министр здравоохранения Лига Меньгелсоне обещает, что пациенты почувствуют поступление этих денег еще в текущем году.

Со своей стороны медицинские учреждения просят не откладывать решения на последний момент, чтобы деньги можно было использовать рационально. Предполагается, что и с поступлением дополнительных денег новые возможности записи к врачам в этом году не появятся. Деньги покроют уже состоявшиеся или планируемые визиты, объем которых в этом году увеличился на 10 и более процентов. год, и это по-прежнему меньше спроса.