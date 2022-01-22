LTV: ученые из РТУ создали асфальт из переработанных шин

В прошлом году Рижский технический университет (РТУ) разработал метод создания нового битумного вяжущего из старых автомобильных покрышек. Вещество можно использовать в строительстве дорог. Уже проложен первый экспериментальный участок трассы длиной 350 метров. Предварительные данные показывают очень хорошие результаты, пишет LSM.lv со ссылкой на передачу “Утренняя панорама” на Латвийском телевидении (LTV).

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Во всем мире по-прежнему актуальна проблема переработки использованных шин. Ассоциация обслуживания шин некоторое время заказала у ученых РТУ разработку нового битумного вяжущего вещества, которое можно было бы использовать в строительстве дорог. Вещество производится из резиновых шин.

"Задача состояла в том, чтобы улучшить свойства битумного вяжущего. Это клейкое вещество, оно склеивает камушки, частицы щебня. Во многом это вещество определяет долгосрочность асфальтобетонного покрытия и его свойств при низкой и высокой температурах", — пояснил ведущий исследователь РТУ Виктор Харитонов.

Переработчик шин предоставил исследователям относительно крупные резиновые гранулы. Из этого материала необходимо было разработать новый рецепт вяжущего вещества.

В других странах шинная резина уже используется в производстве асфальтобетона, но в этом случае вместо гранул обычно используется порошок.

Как сообщил президент Латвийской академии наук Иварс Калниньш, проблема заключается в том, чтобы измельчить шины в порошок требуется много энергии. Он рассказал, что в этом случае используются куски побольше, которые позволяют рационально использовать и старые шины, и не увеличить расходы на битумное покрытие.

Ученые РТУ с разных факультетов общими силами создали новый рецепт. Исследования проходили в несколько этапов. Первый из них — лабораторная работа.

Когда лучший рецепт был разработан и показал очень хорошие результаты. Началась практическая часть испытаний. Как сообщил директор Института полимерных материалов РТУ Янис Зицанс, асфальтобетон удалось создать с помощью оборудования, которое сейчас имеется у производителей. Новые устройства закуплены не были.

Произведено 120 тонн асфальтобетона. Из них семь тонн были новым битумом из переработанных шинных гранул. Асфальт был уложен на оживленном участке дороги, по которому ежедневно ездит тяжелая техника.

По словам Харитонова, участок дороги составляет примерно 350 метров в длину, одна полоса — шириной три метра. Рядом находится эталонная полоса, где не был использован модифицированный битумен.

В ближайшие годы ученым придется регулярно следить за новым асфальтовым покрытием. Предварительные исследования показывают, что новое вещество должно быть устойчивым как к нагрузкам, так и к колебаниям температуры. Это исследование, вероятно, будет иметь и широкое практическое применение, и экономическую выгоду в будущем.